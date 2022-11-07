Готовность 48-километрового участка превысила 90%.

Во Владимирской области на первом пусковом комплексе первого этапа М-12 завершили укладку асфальта. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.«Готовность 48-километрового участка превысила 90%. Трасса позволит развести транспортные потоки и разгрузить движение в городах. Люди будут тратить меньше времени в пути, плюс улучшится экология», - заверил он.Добавим, что при строительстве платного автобана уже уложено свыше 770 тысяч тонн асфальта. Освещение и ограждения установлены практически по всей длине автомагистрали.Ожидается, что движение по второму участку в 33-ем регионе планируют уже в декабре.