Количество заражений с начала года в два раза больше, чем за весь прошлый год. 60 процентов...

Количество заражений с начала года в два раза больше, чем за весь прошлый год.60 процентов инфицированных - дикие звери, остальные - домашние животных - это собаки, кошки, а также козы и овцы. Больше всего случаев зарегистрировано в Киржачском районе, но эпизодические очаги фиксируются практически по всему региону. В последнее время в соцсетях чаще стали публиковать видео с лисами, которые выходят в города и совсем не боятся людей. Роскомнадзор предупреждает: животные могут быть переносчиками опасного заболевания. Заражение бешенством происходит при укусе. Вирус поражает нервную систему головного мозга и может привести к летальному исходу.