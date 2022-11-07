Во Владимире у дерева выросли обезьяньи хвосты. Так называют плоды субтропического кустарника...

Во Владимире у дерева выросли "обезьяньи хвосты". Так называют плоды субтропического кустарника катальпа, который много лет назад поселился в Патриаршем саду и в этом сезоне впервые выпустил свои стручки-коробочки.На станции юннатов произрастает листопадная разновидность кустарника. Он уже сбросил листья на зиму, а плоды висят до сих пор. Говорят, в ряде стран эти хвосты (а еще листья и кору) используют в народной медицине, но в России в реестре лекарственных растений катальпа не значится. Вообще это в большей степени декоративное растение. Во всей красе оно предстает летом, когда цветет. Нектар с приятным яблочным ароматом через крошечные железы выделяют цветы, а вот листья, если их растереть, пахнут довольно неприятно.