МЧС России по Владимирской области сообщает, что будет проходить комплексное учение. Пройдёт оно в...

МЧС России по Владимирской области сообщает, что будет проходить комплексное учение. Пройдёт оно в два этапа. Первый – это введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения на территории региона, второй – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в особых условиях.В 10.37, 10.50 и 11.10 будет работать система оповещения с использованием сирен.В течение трёх минут будет звучать сигнал «Внимание всем!»В 10.43 будет произведён захват теле- и радиосигнала с доведением информации в течение одной минуты. Населению необходимо будет включить теле- и радиоприёмники и прослушать, просмотреть информацию.Также с 10.35 начнётся рассылка СМС-сообщений с текстом «Граждане! 09.11.22 проводится проверка системы оповещения, практических действий самостоятельно не предпринимать».Фото: Pxfuel.com