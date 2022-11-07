Как рассказали в Центре «Фобос», в центральные регионы РФ пробивается поток атлантического тепла.

Во Владимирскую область придёт аномально теплая погода. На текущей неделе столбик термометра поднимется до 8-9 градусов.Как рассказали в Центре «Фобос», в центральные регионы РФ пробивается поток атлантического тепла. Кроме потепления, придут осадки - снег с дождём. Без них обойдётся лишь день 10 ноября.В будни температура будет колебаться днём от 5 до 9 градусов Цельсия, а ночью от 2 до 5.Ветер - юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет колебаться от 750 до 760 мм ртутного столба.