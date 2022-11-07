«Откуда такая точная цифра?» - спросите вы. Всё дело в том, что Елена Киреева, расписывая здания и...

«Откуда такая точная цифра?» - спросите вы. Всё дело в том, что Елена Киреева, расписывая здания и пространства во Владимирской области, вела подсчёт проделанной работы. Совсем недавно художница завершила роспись фасада частного дома. На это у Елены ушло два месяца кропотливого труда. Площадь рисунка заняла 22 квадратных метра. Белый кирпичный дом стал настоящей картинкой, в который приветливо приглашает заглянуть добродушный пёс. Правда, не настоящий, а нарисованный.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Еленой Киреевой, которая рассказала о своей работе и экспериментах в росписи пространств. Как оказалось, сегодня это популярно как на фасадах домов, так и внутри помещений – при росписи залов, детских комнат, ванных и пр.Фото из личного архива Елены КиреевойФото из личного архива Елены Киреевой- Елена, как долго занимаетесь росписью домов и интерьеров?- В течение 12 лет я занимаюсь настенной росписью. Для меня это, прежде всего, монументальное искусство, большие объемы пространства интерьера, где есть возможность проявить себя в полной мере.- Почему вы решили преобразить частный дом именно в таком стиле? Раскрытые окна, кое-где видны кирпичи, велосипед стоит у крыльца, добродушная собака ждёт своих хозяев. Вышло очень уютно и необычно…- Изначально мне поступил запрос на роспись фасада здания, высота которого около 8 метров. Это был новый опыт в росписи экстерьера. Главной задачей являлся правильный выбор материала. Чтобы краска была прочной, устойчивой к погодным условиям и сохраняла свои свойства долгие годы. Работа велась в течении двух месяцев. Сюжет был выбран не случайно, после прежнего входа осталась дверь, именно она послужила идеей для росписи. В некоторых моментах ощущение 3D эффекта проявлялось на все 100%. Например, когда на нарисованную лестницу мне захотелось поставить банку с краской или взобраться по ней. В какой-то момент я осознала: «Стоп! Это же мой рисунок!»Фото из личного архива Елены КиреевойФото из личного архива Елены Киреевой- Сегодня это действительно популярно и востребовано у жителей Владимирского региона? Или всё же редкость?- По моим наблюдениям роспись фасадов с каждым годом у владимирцев становится всё более популярной. Сегодня отношение к росписи зданий в целом изменилось. Подобное искусство украшает город, приобщает людей к творчеству, радует своими сюжетами и просто… красотой!Фото из личного архива Елены Киреевой- Интерьерная роспись также пользуется популярностью? Хотелось бы отметить, что в современных кафе и ресторанах Владимира, например, стало больше разрисованных стен и оригинальных решений…- Интерьерная роспись продолжает быть актуальной, я бы сказала - набирает обороты. И выделила бы именно изображения внутри частных домов. Художественная картина позволяет сделать жилище и интерьер уникальным. Ведь в росписи можно отразить частичку того, что очень близко хозяину: улочки из путешествий, пейзажи или какие-либо любимые сюжеты. Роспись очень гармонично вписывается в интерьер и придаёт ему эксклюзивность. Например, недавно расписывала детскую комнату мальчика в стиле популярной игры. Почему нет? Были работы в итальянском стиле, во французском. Роспись в помещении создаёт очень приятную атмосферу и ощущение уюта. Совсем недавно я выполнила и роспись в зоне кухни, на которой изображён морской пейзаж. Картина вызвала такие приятные ощущения, что мне хотелось просто сидеть и любоваться ею! От обычных обоев сложно добиться такого эффекта. На больших пространствах возможно реализовать любые фантазии.Фото из личного архива Елены КиреевойФото из личного архива Елены КиреевойЭто интересно!Диапазон росписи пространств в современное время огромен – это и классические фрески, и реалистичные фотокартины самых разных стилей. Огромными картинами украшают стены не только частных интерьеров, но и общественных зданий, современных офисов, частных домов. Важен гармоничный выбор темы и стиля росписи. Предварительный эскиз помещения помогает не только оценить масштаб рисунка, но и соотнести его с другими элементами дизайна. Это очень важно — чтобы роспись была органично вписана в архитектурные и интерьерные особенности пространства.Фото из личного архива Елены КиреевойВ данный момент Елена Киреева работает над двумя крупными проектами – это интерьерная роспись в боулинг-центре и в собственной художественной студии. К слову, у мастера возникла идея – открыть не просто свою мастерскую, но еще и необычный музей при ней, тема - старинные советские игрушки, а также ещё что-то очень интересное.- При своей студии я планирую разместить выставку советского детства, - раскрывает секрет Елена. - В основном, это будут игрушки. Например, в моей коллекции есть педальный конь, которого выпускали с 50-х годов. А ещё я собрала большое количество советских ёлочных игрушек. Остальные секреты пока раскрывать не буду. Хочется в свой студии не только обучать искусству, но и демонстрировать то, что уходит. Это наше прошлое. Возможно, оно вдохновит людей на создание чего-то нового. Когда ты преображаешь пространства, то даришь этому миру частичку счастья. Очень хочется, чтобы искусство росписи и преображения пространств стало тенденцией во Владимирском регионе. Иногда даже один яркий фасад здания на улице способен подарить людям целый спектр эмоций: от удивления и восторга до умиротворения и вдохновения.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Елены Киреевой