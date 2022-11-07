«Откуда такая точная цифра?» - спросите вы. Всё дело в том, что Елена Киреева, расписывая здания и...
«Откуда такая точная цифра?» - спросите вы. Всё дело в том, что Елена Киреева, расписывая здания и пространства во Владимирской области, вела подсчёт проделанной работы. Совсем недавно художница завершила роспись фасада частного дома. На это у Елены ушло два месяца кропотливого труда. Площадь рисунка заняла 22 квадратных метра. Белый кирпичный дом стал настоящей картинкой, в который приветливо приглашает заглянуть добродушный пёс. Правда, не настоящий, а нарисованный.
Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Еленой Киреевой, которая рассказала о своей работе и экспериментах в росписи пространств. Как оказалось, сегодня это популярно как на фасадах домов, так и внутри помещений – при росписи залов, детских комнат, ванных и пр.
Фото из личного архива Елены Киреевой
Фото из личного архива Елены Киреевой
- Елена, как долго занимаетесь росписью домов и интерьеров?
- В течение 12 лет я занимаюсь настенной росписью. Для меня это, прежде всего, монументальное искусство, большие объемы пространства интерьера, где есть возможность проявить себя в полной мере.
- Почему вы решили преобразить частный дом именно в таком стиле? Раскрытые окна, кое-где видны кирпичи, велосипед стоит у крыльца, добродушная собака ждёт своих хозяев. Вышло очень уютно и необычно…
- Изначально мне поступил запрос на роспись фасада здания, высота которого около 8 метров. Это был новый опыт в росписи экстерьера. Главной задачей являлся правильный выбор материала. Чтобы краска была прочной, устойчивой к погодным условиям и сохраняла свои свойства долгие годы. Работа велась в течении двух месяцев. Сюжет был выбран не случайно, после прежнего входа осталась дверь, именно она послужила идеей для росписи. В некоторых моментах ощущение 3D эффекта проявлялось на все 100%. Например, когда на нарисованную лестницу мне захотелось поставить банку с краской или взобраться по ней. В какой-то момент я осознала: «Стоп! Это же мой рисунок!»
Фото из личного архива Елены Киреевой
Фото из личного архива Елены Киреевой
- Сегодня это действительно популярно и востребовано у жителей Владимирского региона? Или всё же редкость?
- По моим наблюдениям роспись фасадов с каждым годом у владимирцев становится всё более популярной. Сегодня отношение к росписи зданий в целом изменилось. Подобное искусство украшает город, приобщает людей к творчеству, радует своими сюжетами и просто… красотой!
Фото из личного архива Елены Киреевой
- Интерьерная роспись также пользуется популярностью? Хотелось бы отметить, что в современных кафе и ресторанах Владимира, например, стало больше разрисованных стен и оригинальных решений…
- Интерьерная роспись продолжает быть актуальной, я бы сказала - набирает обороты. И выделила бы именно изображения внутри частных домов. Художественная картина позволяет сделать жилище и интерьер уникальным. Ведь в росписи можно отразить частичку того, что очень близко хозяину: улочки из путешествий, пейзажи или какие-либо любимые сюжеты. Роспись очень гармонично вписывается в интерьер и придаёт ему эксклюзивность. Например, недавно расписывала детскую комнату мальчика в стиле популярной игры. Почему нет? Были работы в итальянском стиле, во французском. Роспись в помещении создаёт очень приятную атмосферу и ощущение уюта. Совсем недавно я выполнила и роспись в зоне кухни, на которой изображён морской пейзаж. Картина вызвала такие приятные ощущения, что мне хотелось просто сидеть и любоваться ею! От обычных обоев сложно добиться такого эффекта. На больших пространствах возможно реализовать любые фантазии.
Фото из личного архива Елены Киреевой
Фото из личного архива Елены Киреевой
Это интересно!
Диапазон росписи пространств в современное время огромен – это и классические фрески, и реалистичные фотокартины самых разных стилей. Огромными картинами украшают стены не только частных интерьеров, но и общественных зданий, современных офисов, частных домов. Важен гармоничный выбор темы и стиля росписи. Предварительный эскиз помещения помогает не только оценить масштаб рисунка, но и соотнести его с другими элементами дизайна. Это очень важно — чтобы роспись была органично вписана в архитектурные и интерьерные особенности пространства.
Фото из личного архива Елены Киреевой
В данный момент Елена Киреева работает над двумя крупными проектами – это интерьерная роспись в боулинг-центре и в собственной художественной студии. К слову, у мастера возникла идея – открыть не просто свою мастерскую, но еще и необычный музей при ней, тема - старинные советские игрушки, а также ещё что-то очень интересное.
- При своей студии я планирую разместить выставку советского детства, - раскрывает секрет Елена. - В основном, это будут игрушки. Например, в моей коллекции есть педальный конь, которого выпускали с 50-х годов. А ещё я собрала большое количество советских ёлочных игрушек. Остальные секреты пока раскрывать не буду. Хочется в свой студии не только обучать искусству, но и демонстрировать то, что уходит. Это наше прошлое. Возможно, оно вдохновит людей на создание чего-то нового. Когда ты преображаешь пространства, то даришь этому миру частичку счастья. Очень хочется, чтобы искусство росписи и преображения пространств стало тенденцией во Владимирском регионе. Иногда даже один яркий фасад здания на улице способен подарить людям целый спектр эмоций: от удивления и восторга до умиротворения и вдохновения.
Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»
Фото из личного архива Елены Киреевой