Даня Милохин назвал настоящую причину того, почему опустил руки и сдался на полпути.

Даня Милохин назвал настоящую причину того, почему опустил руки и сдался на полпути.Российский блогер-тиктокер и певец Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева стали одной из самых ярких пар проекта "Ледниковый период" на Первом канале. В прошлом сезоне их подозревали в любовной связи, настолько правдоподобно и искренне они играли свои художественные роли на льду.Однако к удивлению многих в очередном сезоне шоу "Ледниковый период" Даня Милохин заявил о своем уходе. Эта новость стала шоком для поклонников, а Евгения Медведева осталась на проекте одна в самый разгар шоу. Даня Милохин признался, что ему просто стало скучно, вот он и ушел. Фанаты посчитали такой шаг эгоизмом.При этом Даня Милохин рассказал, что с самого начала предупреждал продюсера Илью Авербуха о том, что может сойти с дистанции до финала. При этом сам Авербух заявил, что отъезд Дани Милохина стал для него неожиданностью. Более того, блогер поставил съемки под угрозу срыва. Также Авербух призвал других продюсеров не брать Милохина на работу, так как он ненадежен. Даня же просто пожелал следовать своему сердцу."Я не могу делать то, что я не хочу делать", – отметил Милохин.Блогер добавил, что не испытывает никаких угрызений совести, ведь вся команда Первого канала была предупреждена и готова к его уходу."Все мои ребята где-то там, в других странах. А я сижу такой и делаю то, что я не хочу", – с горечью добавил Даня Милохин.Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала уход Дани Милохина и отметила, что не думает о его возвращении. Этот шаг судьи проекта расценили как безответственный и пожелали Медведевой найти настоящего мужчину. Судя по всему, Милохин до него не дорос. Сам блогер же после ухода с проекта улетел в Дубай, однако вскоре вернулся в Россию.