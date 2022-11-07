Во всероссийском конкурсе детских поделок Полицейский Дядя Стёпа победил юный ковровчанин Алексей...

Во всероссийском конкурсе детских поделок "Полицейский Дядя Стёпа" победил юный ковровчанин Алексей Гулин. С победой его поздравил начальник УМВД по Владимирской области Валерий Медведев.В этом году конкурс проводился совместно с общественным советом при МВД России. Количество участников побило все предыдущие рекорды за девять лет - пришло более 240 работ. Ребята со всей России мастерили полицейских с учетом национальных традиций и культур своих регионов. Среди множества других работ жюри выделило поделку Алексея Гулина "Полицейский на посту" из соленого теста.Валерий Медведев, начальник УМВД России по Владимирской области:- Любая победа важна, а тем более важна, когда эта победа в рамках всей нашей большой необъятной Родины. И когда эта победа, скажем, у этого пока еще небольшого человечка она, наверное, первая. Вы вот представьте: Алексей первый в нашей России. Алексей, я тебя поздравляю, надеюсь, это первая и не последняя твоя победа. Ты должен стремиться быть всегда везде первым. И оно так получится.