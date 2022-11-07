Новостной портал «Муром24» сообщил о страшной катастрофе у села Булатниково в Муромском...
Новостной портал «Муром24» сообщил о страшной катастрофе у села Булатниково в Муромском районе.
Как стало известно, ночью 6-го ноября мужчина двигался на "Шевроле Авео" в сторону Владимира.
На повороте автомобиль вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота".
От мощного удара "Шевроле" выбросило на обочину и в опору ЛЭП.
Машина загорелась. 27-летний водитель погиб на месте аварии.
Фото: Муром24.рф