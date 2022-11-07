В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Житель Покрова фиктивно зарегистрировал 36 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ходе рейдов полицейские установили, что 43-летний хозяин квартиры на улице Первомайской, прописал у себя 36 иностранцев. В реальности они не проживали в доме мужчины.Кроме того, в Покрове на шестерых гостей из зарубежья составлены административные протоколы за незаконную трудовую деятельность, ещё трое оказались нелегалами.В ближайшее время по выявленным фактам будут приняты решения о возбуждении дел.Всего за 2022 год подразделения УВМ провели более 100 проверок мест проживания мигрантов, на 30 строительных объектах и 25 предприятиях. Наибольшее внимание уделяется районам, которые граничат с Московской областью.