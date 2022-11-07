В Петушинском районе полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам. В Покрове по одному адресу...

В Петушинском районе полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам.В Покрове по одному адресу сотрудники МВД обнаружили шестерых нелегалов-гастербайтеров, им выписаны штрафы. Выявлено два факта фиктивной постановки на миграционный учет. Так, в жилом доме на улице Первомайской в Покрове 43-летний местный житель поставил на учет 36 иностранцев без намерения предоставлять им жилье. Аналогичный факт выявлен в поселке Городищи. Там 35-летний мужчина фиктивно зарегистрировал 12 иностранцев. В ближайшее время по данным фактам будет принято процессуальное решение. Все трудовые мигранты проверены на причастность к преступлениям, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Анна Михайленко, начальник отдела УВМ УМВД России по Владимирской области:- В текущем году сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с представителями районных подразделений осуществлено более тысячи подобных проверок. В том числе 880 проверок жилых помещений, более 30 строительных объектов, порядка 25 производственных территорий. Наибольшее внимание в данной работе уделяется районам с повышенной привлекательностью у иностранных граждан. Я сейчас говорю об Александровском, Киржачском, Петушинском районах.