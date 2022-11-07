С 7 ноября Золотые ворота закрыты для посетителей. Об этом сообщают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Военно-историческая экспозиция, которая находится в

С 7 ноября Золотые ворота закрыты для посетителей. Об этом сообщают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Военно-историческая экспозиция, которая находится в белокаменном памятнике 12 века, будет недоступна для посещений два дня. Причина – в связи с плановые работы. Елена Шестакова, сотрудник пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника 7 и 8 ноября военно-историческая экспозиция в Золотых воротах будет закрыта. В