На это федеральный бюджет выделит почти 2,5 млрд рублей

Не менее 48 школ планируется капитально отремонтировать во Владимирской области в 2024-2026 годах. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.По его словам, Владимирской области на это федеральный бюджет выделит почти 2,5 млрд рублей. По федеральной программе можно будет отремонтировать до 6 школ в 2024 году, до 7 — в 2025 году и дальше по 33-35 школ.Кроме того, школы будут ремонтировать и за счет областного бюджета.Ранее мы писали, что в поселке Галицы Гороховецкого района завершился школы.Напомним, Владимирская область на новую школу.