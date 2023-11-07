Семейные саги – особый жанр, который увлекает, как самый остросюжетный сериал. Любовь, тепло, отношения между такими разными членами семьи, множество сюжетных линий и поворотов, – за это мы любим масштабные саги. Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных книг о крепких семьях, которые вызовут у вас и улыбку, и слезы.

Семейные саги – особый жанр, который увлекает, как самый остросюжетныйсериал. Любовь, тепло, отношения между такими разными членами семьи, множествосюжетных линий и поворотов, – за это мы любим масштабные саги. Вместе с книжнымсервисом Литрес выбрали 5 отличных книг о крепких семьях, которые вызовут у васи улыбку, и слезы.Жизнеутверждающий и в то же время очень правдивый романамериканской писательницы-феминистки Луизы Мэй Олкотт — классика, которая ненадоедает никогда. Это отчасти воспоминания автора, у которой тоже было трисестры, заботливая мама и отец, отправившийся на войну. В центре сюжета — такиеразные сестры Марч: романтичная и немного наивная Мег, мечтающая о большойлюбви, озорная Джо, которая терпеть не может дамские разговоры и предпочитаетмужскую компанию, застенчивая и неконфликтная тихоня Бетси, хитрая Эми, умеющаяловко пользоваться своим обаяние. У сестер неоднозначные, иногда даже сложныеотношения, но они неизменно поддерживают и очень любят друг друга. Множествосюжетных поворотов, мощный исторический фон, тема взросления, искренние чувстваи устремления прекрасных молодых девушек, — этот роман вы послушаете на одномдыхании за несколько осенних вечеров. Кстати, книга была удачно экранизирован сотличным актерским составом — в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон иСирша Ронан.Романы, сюжет которых связан с маленькими кафе икондитерскими, — идеальное чтение для уютной осени! Главной героине Хоуп 36 лет, и она переживает глубокийкризис — карьера сложилась не так, как она мечтала, отношения разрушились, анедавно женщина еще и потеряла маму. Единственная поддержка Хоуп — любимаябабушка, которая стремительно сдает и теряет память. В наследство героинедостается маленькая семейная кондитерская, дела которой идет примерно так же,как и у самой Хоуп, — то есть не очень… Однако бабушка просит ее сохранитьбизнес, а заодно исполнить ее последнюю волю: поехать в Париж, чтобыпрогуляться по значимым для семьи местам. Женщина отправляется во Францию,постепенно узнавая все больше и больше удивительных фактов о бабушке и дедушке,их жизни во время войны, ужасах холокоста и великой любви, которая прошла черезмножество испытаний. Семейная история дает Хоуп силы и опору, возможностьпо-новому взглянуть на собственную жизнь и решиться на важные шаги. Теперь ужесмело и с высоко поднятой головой. В качестве приятного бонуса — в книге естькондитерские рецепты, которые вы можете повторить сами. Читать и есть булочку скорицей — идеально!В этой книге, помимо интересной истории и важной темыпосттравматического расстройства, есть еще невероятный северный антураж иатмосфера, описания дикой природы и завораживающих пейзажей Аляски. В середине1970-х семейство Олбрайт переезжает в северный штат в поисках спокойствия илучшей жизни. Тринадцатилетняя Лени пытается привыкнуть к этому суровому краю,и его угрюмым, но при ближайшем рассмотрении добродушным местным жителям. Темвременем отец девочки, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, становится всеболее замкнутым, раздражительным, а иногда даже жестоким. Эта семейная драма овзрослении, попытках найти себя на новом месте, отношениях детей и родителей,психологическом кризисе и желании достичь чего-то большего, заставляетзадуматься об истинных ценностях. Название не случайно — наедине с жизнью,природой и своими мыслями главная героиня растет, страдает от болезненныхвоспоминаний и пытается взять судьбу в свои руки.Современная британская писательница Кэтрин Бэннер создалаатмосферный роман в стиле магического реализма, который немного напоминает "Столет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса. Правда, в отличие от культовой книги Маркеса, "Дом на краю ночи»оставляет скорее теплое, чем печальное послевкусие. Посреди Средиземного морязатерялся итальянский остров Кастелламаре, который когда-то был оживленнымместом. В середине острова на холме находился популярный бар "Дом на краюночи", где все местные жители обсуждали последние новости, сплетничали и пиливино. Постепенно молодежь уезжала, Кастелламаре пустел, а в баре все реже были слышныголоса… Однако все изменилось, когда в городок приехал доктор Амадео с молодойженой. Так началась увлекательная история семейства Амадео, наполненнаястрастями, интригами, невероятными любовными похождениями, взлетами ипадениями. Линия судьбы каждого из персонажей увлекает, а описания буйнойприроды острова, ароматов базилика и бугенвилей, шума волн, разбивающихся оскалы, и томных южных ночей помогают по-настоящему отвлечься от реальности ипроникнутся итальянским колоритом.Американский писатель афганского происхождения иавтор бестселлера "Бегущий за ветром" Халед Хоссейни создает атмосферные романыс восточным антуражем. Эта история начинается темной ночью, когда брат и сестраАбдулла и Пари в последний раз послушают страшную сказку, рассказанную отцом.Однако реальная жизнь окажется еще сложнее, чем судьба героя притчи… Наследующий день дети отправятся вместе с папой в Кабул — случившееся тамнавсегда изменит их жизни. Брат и сестра будут надолго разлучены — и никто небудет знать, встретятся ли они снова. Одно судьбоносное событие повлияет напять поколений этой семьи: изменятся обстоятельства, города и страны,произойдет множество исторических потрясения, а потомки Абдуллы и Пари так ибудут тянутся к друг другу и дорожить семейными узами. А бархатный голос актераАлексея Багдасарова сделает прослушивание аудиокниги особенно приятным идушевным.