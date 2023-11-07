В круговороте дней мы заняты работой, учебой и различными бытовыми обязанностями. Поэтому иногда мы забываем о важности телесного контакта с близкими людьми. И зря!

В круговороте дней мы заняты работой, учебой и различными бытовыми обязанностями. Поэтому иногда мы забываем о важности телесного контакта с близкими людьми. И зря!Объятие – это не только простой жестдоброты, но и мощный ресурс для развития хороших отношений. Вот пять вескихповодов, по которым стоит обнять близкого человека.1. Выражение любви и поддержки. Объятие –это один из самых искренних способов показать свое неравнодушие, посколькупередает ощущение безусловной привязанности и может быть особенно ценным втрудные моменты жизни. Объятие может быть признанием без слов, котороеозначает: "Я здесь для тебя".2. Уменьшение стресса и тревоги. Научнодоказано, что банальный охват близкого руками может снижать напряжение.Физический контакт с родным и любимым стимулирует выработку "гормонадоверия и привязанности" — окситоцина. Иногда объятие позволяетраскрепоститься и снять усталость от ежедневных забот.3. Укрепление иммунитета. Такой физическийконтакт положительно влияет на защитную силу организма. Согласно исследованиям,объятие может стимулировать производство антител и укреплять нашу"броню" от различных инфекций и болезней. Так что обниматься нетолько приятно, но и полезно для здоровья.4. Подъем настроения и курс на счастье.Объятие способствует образованию эндорфинов – гормонов счастья. В результатедаже улучшается общее самочувствие. Когда мы чувствуем себя любимыми изаботливыми, мы становимся более оптимистичными и уверенными в себе.5. Установление прочной связи и доверия.Объятия могут быть прекрасным ритуалом для укрепления уз и доверия междулюдьми. С другим человеком становится комфортно и безопасно.В конечном счете, объятие – это простой идоступный способ проявить заботу и оказать поддержку близкому человеку. Так чтодавайте не забывать обнимать тех, кто нам дорог.