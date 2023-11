41-летняя певица рассказала, что вызывает у нее опасения. Наталья Подольская разоткровенничалась во время юбилейной звездной премии.

41-летняя певица рассказала, что вызывает у нее опасения. НатальяПодольская разоткровенничалась во время юбилейной звездной премии.Любая популярная личность – такой жечеловек со своими привычками и страхами. Не стала исключением и 41-летняя женаВладимира Преснякова-младшего. В интервью она рассказала, чегоименно боится.Внешность певицы – объект зависти ипоклонников, и коллег. Женщина в свои 41 выглядит лет на 20 – 25 моложе. Чистаяи сияющая кожа, отсутствие морщин и возрастных изменений – не только заслугахорошей наследственности. Оказалось, что Наталья Подольская с завидной частотойпосещает косметолога."Я люблюаппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой", — призналась артистка винтервью.Жена Преснякова-младшего не забываети о домашних процедурах, которые проводит ежедневно. Она призналась, чтоникогда не ложится спать с макияжем. Всегда умывается и проводит базовые мероприятиядля ухода за кожей лица и шеи. К новомувеянию в сфере косметологии, а именно детокс-капельницам, женщина относитсянеоднозначно. Наталья Подольская объявила о своем страхе россиянам."Я боюсь", — объяснила певица в интервьюнелюбовь к "капельницам красоты".Напомним, что о рыжеволосой певицевся страна узнала после ее участия в "Фабрике звезд-5". Женщина не смоглапобедить, а вместе с Михаилом Веселовым разделила третье место. Через годпевица отправилась на престижный песенный конкурс "Евровидение – 2005".Исполнительница представляла Россию с песней "Nobody Hurt No One". Поитогам проведенного голосования сингл занял лишь 15-е место. Карьера пересталаактивно развиваться после бракосочетания с Владимиром Пресняковым-младшим в2010 году. Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом воспитывает сыновей Артемия и Ивана.