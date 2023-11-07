Список экс-руководителей юридического института ФСИН, на которых возбудили уголовные дела, пополнил Василий Понкратов. Разъезжая по своим личным делам на служебных авто, он потратил

Список экс-руководителей юридического института ФСИН, на которых возбудили уголовные дела, пополнил Василий Понкратов. Разъезжая по своим личным делам на служебных авто, он потратил бензина на 48 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре. Следствием установлено, что в период с марта 2021 года по июль 2022 года Понкратов давал незаконные указания водителям института и использовал служебные автомобили в