Чем удивил павильон Владимирской области на международной выставке-форуме Россия? В Москве...

Чем удивил павильон Владимирской области на международной выставке-форуме "Россия"?В Москве продолжает работу уникальная международная выставка-форум "Россия". Она открылась в День Народного единства. На ВДНХ свои достижения представили все регионы страны. Принимает гостей и павильон Владимирской области. Чем удивляет? - расскажет Фёдор Лалакин.Великая страна-в отражении уникальной выставки-форума ""Россия". Совершить путешествие по всем регионам нашей Родины, познакомиться с достопримечательностями и культурой самых дальних её уголков- возможно. Не покидая столичной ВДНХ.О своей истории и достижениях рассказывают все 89 субъектов Российской Федерации. Стенд нашей области- с владимирским обликом и духом. Главное отличие и ключевой элемент - белокаменное зодчество. История и традиции- наш фундамент, но регион уверенно смотрит в будущее. Развивая социальную сферу, строя инновационную экономику.Александр Аладышев, актёр владимирского академического театра драмы, амбассадор выставки-форума "Россия":- Событие, к которому мы готовились давно и очень ждем вас с семьей, с друзьями, приходите, посмотрите, потому что мы говорим не только про белокаменное зодчество, но войдя в эти порталы вы попадете не в прошлое, а в настоящее и будущее Владимирского региона.На стенде можно рассмотреть во всех деталях город 21-ого века Доброград, а также Суздаль - город с тысячелетней историей. Их макетам на выставке отведено отдельное место.Ольга Лескина, композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов (Арт-проект "ИванОльга"):- Пользуясь случаем, хотим пригласить всех жителей нашей страны в наш Владимирский край, в котором в 2024 году исполнится городу Суздалю 1000 лет, приглашаем всех и будем вместе с вами рады тому, что происходит.Стенд нашего региона расположен в семьдесят пятом павильоне. Для гостей приготовлены различные мастер- классы и культурные программы, а также путешествие в мир молекулярной физики с помощью дополненной реальности. Все, кто уже побывал на выставке "Россия" , подчеркивают: остались под большим впечатлением.Выставка бьёт рекорды. Только в первый день её посетили почти 200 тысяч человек. На ВДНХ уже презентовали "Сладкие символы" городов и регионов России. Владимирская область представила уникальный торт, посвященный юбилею Суздаля. В составе-огуречный крем, варенье из огурцов и даже огуречный зефир.Федор Лалакин, "Вести-Владимир"