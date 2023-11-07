Десять школьников из Владимирской области получили свои первые паспорта из рук начальника...

Десять школьников из Владимирской области получили свои первые паспорта из рук начальника регионального УМВД Валерия МедведеваТоржественную церемонию приурочили ко Дню народного единства.Главный полицейский области поздравил ребят с новым этапом в их жизни и напомнил, что быть гражданином - это не только иметь российский паспорт и определенные права. Важно помнить и о своих обязанностях - честно и добросовестно трудиться на благо Родины. Эти ребята, отметили при вручении, уже достигли немалых успехов в учебе, творчестве и спорте. Активно участвуют в добровольческих движениях.Валерий Медведев, начальник УМВД России по Владимирской области:- Я очень надеюсь, что вы будете с гордостью носить звание гражданина нашей великой страны. И всеми своими действиями будете прославлять нашу страну. Потому что вы наше будущее.