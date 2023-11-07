Раскрыта истинная причина ругани, произошедшей перед церемонией бракосочетания принца Гарри и американской актрисы.

Раскрыта истинная причина ругани, произошедшей перед церемониейбракосочетания принца Гарри и американской актрисы.В Букингемском дворце вновьнеспокойно. Вскрылись скандальные детали взаимоотношений между членамикоролевской семьи. Оказалось, что перед бракосочетанием младшего внука королевыЕлизаветы II, произошел скандал между братьями. Что же не поделили Гарри и Уильямна самом деле?Воспоминаниями о подготовке к своейсвадьбе поделился герцог Сассекский в книге Spare (с англ. "запасной", — Прим. ред.).Он рассказал, что Уильям разозлился вовсе не из-за негативного отношения кизбраннице брата. Озвученные в мемуарах детали свадебного скандала прогремелина весь мир. Оказывается, братья повздорили из-за бороды. Точнее – возможностиее не сбривать."Некоторые считали, что бородаявляется явным нарушением протокола и устоявшихся норм, тем более, что я женилсяв армейской форме", – писал Гарри.По мнению младшего брата, старшийзавидовал его свободе и возможности отойти от протокола. Уильям после армейскойслужбы вернулся во дворец, имея роскошную бороду. Елизавета II настояла, чтобыее старший внук избавился от растительности на лице. Принц не смог ей перечить.Гарри же сумел найти подход к бабушке и уговорил ее разрешить отойти отпротокола в части бороды. Именно поэтому на свадьбе с Меган Маркл Гаррипредстал с густой бородой золотого цвета.Отметим, что о скандалах вкоролевской семье и конфронтации между братьями стало известно после откровенийГарри. Он же и рассказал общественности, что королевская семья не одобрилавыбор спутницы жизни. Более того, между наследниками престола произошла драка.Причиной стали откровения младшего брата в интервью. Гарри рассказал напублике, что Меган Маркл не раз становилась объектом идеологической травли со сторонычленов королевской семьи. Напомним, среди предков знаменитости были люди с темнымцветом кожи.