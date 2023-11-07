2023 год стал настоящим испытанием для популярного фигуриста. На днях Роман Костомаров взвыл на глазах общественности.

2023 год стал настоящим испытанием для популярного фигуриста. На днях Роман Костомаров взвыл на глазах общественности.Зимой этого года популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и начал развиваться сепсис. Для того, чтобы спасти Романа Костомарова, врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.Сейчас Роман Костомаров учится жить в новых реалиях. Стоит отметить, что у него это отлично получается. Он уже может плавать, писать с протезом на руке, а летом он даже смог выйти на лед. Правда, пока что он делает это в кроссовках. Однако спортсмен убежден, что в будущем он вновь сможет кататься на коньках. Как сообщает , олимпийский чемпион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы вновь ощутить скольжение по льду.Более того, помимо обычных тренировок в зале, Роман Костомаров даже ходит на бокс. По данным телеканала , в этом сложном виде спорта олимпийский чемпион борется без протезов на руках. По мнению спортсмена, такие тренировки укрепляют разные группы мышц, а для него это как никогда актуально.Однако до конца свыкнуться со своей новой жизнью артисту еще не удалось. Потерявший важное Роман Костомаров взвыл на глазах у всех. В недавнем интервью он пожаловался на чувства, которые ему приходится испытывать."Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо", – цитирует слова Романа Костомарова.Ранее "Дни.ру" , что Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант.