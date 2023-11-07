22 мобильных комплекса видеофиксации появится на дорогах Владимирской области.

Стало известно, где будут установлены мобильные дорожные камеры фиксации нарушений ПДД во Владимирской области в период с 6 по 12 ноября.Мобильные комплексы установят в следующих точках:Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;Владимир – Улыбышево – Коняево 12 км;М-7 «Волга» 113 км;М-7 «Волга» 118 км;М-7 «Волга» 128 км;М-7 «Волга» 245 км;М-7 «Волга» 273 км;М-7 «Волга» 294 км;М-7 «Волга» 315 км;Владимир – Муром – Арзамас 118 км;Владимир – Муром – Арзамас 66 км;Владимир – Муром – Арзамас 19 км.