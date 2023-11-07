Глубокие ямы, колдобины, лужи и грязь. Дорога около дома №3 на Суздальском проспекте полностью разбита. Здесь тяжело передвигаться и водителям, и пешеходам. Михаил Лазутин молодой отец. Его

Глубокие ямы, колдобины, лужи и грязь. Дорога около дома №3 на Суздальском проспекте полностью разбита. Здесь тяжело передвигаться и водителям, и пешеходам. Михаил Лазутин молодой отец. Его сыну полтора года. Он рассказывает, что каждый выход с коляской превращается в приключение. Колеса проваливаются в ямы. Особенно трудно пробираться в непогоду. Михаил Лазутин, житель дома №3: Прыгаю,