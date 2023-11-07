Популярная журналистка затронула пикантуную тему. Ксения Собчак заговорила о близости с Моргенштерном*.

Популярная журналистка затронула пикантуную тему. Ксения Собчак заговорила о близости с Моргенштерном*.После ухода из "Дома-2" популярная ведущая продолжила работу на телевидении, принимала участие в различных проектах, стала активно заниматься общественной и политической деятельностью. Ксения Собчак также стала известной благодаря своим журналистским расследованиям и общественным выступлениям.Зачастую популярная журналистка находится в самом центре различных скандалов. Точнее, она является их организатором. Чего только стоят разборки между Ксенией Собчак и Викторией Боней, за которыми наблюдает вся страна. А недавно звезда и вовсе поддержала Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщает , Ксения Собчак рассказала, что популярный блогер помог разбогатеть многим ее знакомым.Стоит отметить, что популярная журналистка активно развивает свой YouTube-канал. На нем Ксении Собчак делится своими мыслями по актуальным темам, рассказывает о своей жизни, участвует в дискуссиях с известными людьми и экспертами. В последнем выпуске гостем ее шоу стал Моргенштерн*.Так, во время записи интервью они начали обсуждать откровенную тему. Гульнувшая на вечеринке в честь своего дня рождения Ксения Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном*. Журналистка решила поинтересоваться у артиста, какие девушки привлекают его в интимном плане. Конечно, не обошлось и без намеков на саму звезду."Кто еще из влиятельных женщин может тебя сексуально заинтересовать? Ну, Ксения Собчак — понятно, мы поэтому здесь", – высказалась бывшая ведущая шоу "Дом-2".Ранее "Дни.ру" , что семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес.* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.