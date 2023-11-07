Подрядчик принял решение увеличить количество рабочих, которые занимаются ремонтом во владимирской школе №1.Об этом сообщил мэр областной столицы в своем телеграм-канале. Дмитрий Наумов

Подрядчик принял решение увеличить количество рабочих, которые занимаются ремонтом во владимирской школе №1.Об этом сообщил мэр областной столицы в своем телеграм-канале. Дмитрий Наумов посетил школу сегодня, 7 ноября, вместе с прокуратурой и генподрядчиком. Они осмотрели объект и ущерб, который зданию нанес дождь. В итоге весь внутренний ремонт оказался испорчен. А сдать объект нужно было в