Когда родители думают о том, что хотели бы дать своему ребенку, то чаще всего сосредотачиваются на отличном образовании, чувстве уверенности в себе, финансовой поддержке. И далеко не всегда в такой список включают здоровые зубы.

Когдародители думают о том, что хотели бы дать своему ребенку, то чаще всегососредотачиваются на отличном образовании, чувстве уверенности в себе, финансовойподдержке. И далеко не всегда в такой список включают здоровые зубы.Однако это очень важный момент, который не стоит упускать. Что поможет недопустить появление выраженных стоматологических проблем у ребенка, "Дни.ру" рассказал Давидян Арам — стоматолог-хирург,имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт. Главный врач AVRORACLINIC.Важные факторыдля здоровья детских зубовДовольно часто в плохих зубах обвиняютнаследственность. Она, конечно, играет свою роль, но не настолько определяющую,как многие думают. Если с самого раннего возраста родители будут придерживатьсянескольких правил, то серьезные стоматологические проблемы обойдут их ребенкастороной.Личный примерФормирование полезных привычек у детей всегданачинается с окружения. Если мама и папа каждое утро и каждый вечер уделяютдостаточно внимания стоматологической гигиене, то ребенок обязательнозаинтересуется и будет повторять за ними. А значит, уже с самого нежноговозраста у него закрепится понимание, что чистка зубов – это важно.Регулярные осмотры у стоматологаО важности осмотров знает каждый, однако мало ктодействительно придерживается рекомендованного графика посещения стоматолога. Ноименно это позволяет заметить проблему на самой ранней стадии и тут жевылечить, дав зубу запас прочности.Важно начинать знакомство с врачом уже месяцев свосьми, причем и со стоматологом-терапевтом, и с ортодонтом. Это необходимо,чтобы выяснить, какая эмаль у зубов малыша, какой уход им больше всегоподходит.А ортодонт при осмотре выяснит наличие привычек,способных негативно сказаться на формировании зубочелюстной системы и оказатьотрицательное воздействие на прикус. Он даст рекомендации по их устранению, чтов будущем избавит ребенка от необходимости долго носить выравнивающие системы.Но, к сожалению, превентивная стоматология еще не сильно развита, обычно детейведут к врачу, когда уже есть жалобы либо потемнения на эмали.Многие родителидаже не задумываются, что чистить зубные единицы нужно с момента ихпрорезывания!Лечить молочные зубыНекоторые родители несерьезно относятся к молочным зубам,ведь они сменятся на коренные. Однако их также важно лечить и бороться закаждый зубик – но исключительно по показаниям. Поверьте, ни один грамотныйстоматолог не будет настаивать на лечении, если оно не принесет пользу.Следует понимать, что раннее удаление молочных зубныхединиц– до их физиологической смены – может негативно сказаться на правильномстановлении прикуса, поскольку челюсть в этом месте лишается необходимой ейнагрузки. Зубы могут сместиться, и для постоянного не будет места – он "вылезет"там, где получится. Жевательная функция также страдает.Кроме прикуса, наличие и здоровье молочных зубов играетроль в правильном речеобразовании. Природа не просто так задумала два зубныхкомплекта, поэтому внимание нужно уделять обоим.Комплексный подходВажно подходить к заботе о здоровье ротовой полостиосознанно, учитывая и гигиену, и питание.Зубы малышу необходимо чистить регулярно и ежедневно– дажебез пасты, в самом раннем возрасте. А также стоит ограничивать детей вупотреблении простых углеводов. И в целом следить, чтобы еда была максимальнополезной и правильной.Полезныепривычки здоровых зубовПосещая с детьми стоматолога каждые 3-6 месяцев, родителисмогу "держать руку на пульсе" и своевременно получать рекомендации по уходу и необходимомулечению. И благодаря этому значительно снизят риск развития кариеса.Мамам и папам обязательно следует привить малышуполезные привычки для здоровья зубов:1. Регулярно ухаживать за полостью рта.2. Есть твердую пищу (морковь, яблоки,сельдерей)для необходимой нагрузки на челюсть и формирования правильногоприкуса.3. Поменьше употреблять сладости, апосле их приема обязательно полоскать рот водой.4. Стараться избегать перепадатемператур: не употреблять после горячего холодное и наоборот.5. Беречь зубы от механическихповреждений: не грызть ручки, карандаши, орехи, не пытаться зубами открыватькрышки контейнеров и т.п.6. Использовать дополнительные средствагигиены (флоссы, ополаскиватели). Однако вводить их нужно только послерекомендации стоматолога.Если родители будут придерживаться перечисленныхправил и помогут ребенку сформировать полезные привычки, то он, скорее всего, никогдане узнает, что такое запущенный кариес и зубная боль. И будет радоваться своейкрасивой улыбке и правильному прикусу.