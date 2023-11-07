В 2023 году исполнительница популярной песни Не плачь вышла замуж за молодого возлюбленного. Позднее Татьяна Буланова сообщила, что хочет стать мамой, а на днях она заговорила о завершении карьеры.

В 2023 году исполнительница популярной песни "Не плачь" вышла замуж за молодого возлюбленного. Позднее Татьяна Буланова сообщила, что хочет стать мамой, а на днях она заговорила о завершении карьеры.В 90-е годы очаровательная светловолосая девушка с выдающимся тембром голоса покорила публику. Молва о женских чарах и вокальной специфики исполнительницы хитов "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Старшая сестра" пронеслась по всей России. С тех пор Татьяна Буланова будоражит общественность если не музыкой, так бурной личной жизнью.Бракосочетание с бизнесменом Валерием Рудневым привело к благоприятным изменениям во внешности певицы — глаза загорелись, кожа разгладилась, фигура подтянулась. Знаменитость явно чувствует эмоциональный подъем, то и дело сверкает улыбкой на светских мероприятиях и телепрограммах. Вот и на шоу "Звезды сошлись" Татьяна Буланова пришла сияющей, объявив важную информацию об уходе со сцены.Звезда заверила ведущую передачи Леру Кудрявцеву, что не готова жить без работы, ведь она наполняет ее жизненными силами. С таким стажем профессионального творчества гастроли стали для нее неотъемлемой частью бытия. Несмотря на замужество, Татьяна Буланова намерена продолжать выступать на публике."А как страна без Татьяны Булановой? Вы чего, о стране подумали?" — отметила приглашенная на программу артистка Илона Броневицкая.В конце концов новоиспеченная жена бизнесмена похвасталась семейным положением. После свадьбы любимый супруг готовит ей завтрак и всячески одаривает вниманием. В лице свекра и свекрови Татьяна Буланова обрела поддержку, с родными мужа она прекрасно ладит.Между тем телеканал сообщает о завершении третьего сезона проекта "Фабрика музыки", где начинающие артисты повысили уровень мастерства и продвинулись на пути к славе. Однажды Татьяна Буланова все же уступит сцену молодым талантам, поэтому такие музыкальные конкурсы несут общественную пользу.