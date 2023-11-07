Ведущая ТВ-шоу, вероятно, не подозревала, какие последствия вызовет ее очередной эксперимент. Стали известны детали произошедшего с Региной Тодоренко.

Ведущая ТВ-шоу, вероятно, не подозревала, какие последствия вызовет ееочередной эксперимент. Стали известны детали произошедшего с Региной Тодоренко.Поклонники обожают ведущую шоу "Орели решка", называя ее самой активной и позитивной. Действительно, женщина многошутит, подмечает забавные детали и не стесняется своей естественности.Привычный образ Регины Тодоренко не мог не радовать зрителей: стройная фигура,обаятельная улыбка и копна русых волос.Накануне телеведущая опубликовала всвоем ТГ-канале селфи. Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой. , на которых не было привычной пышной шевелюры. Сдержанное каре и шоколадный цвет. 33-летняяженщина примерила на себя новый образ."Для меня работа в кино – этотерапия! Я могу быть, кем угодно, применить абсолютно разные роли и попасть вситуации, которые в моей реальной жизни, возможно, никогда не произошли бы", -написала Регина Тодоренко в своем блоге.Очевидно, что новый образ очень клицу известной ведущей. Темный цвет волос выгодно оттеняет светлые глаза.Прическа же помогает придать лицу изящность и акцентировать внимание нааккуратных чертах. За несколько часов снимки Регины Тодоренко в новом образеуже набрали сотни одобрительных реакций пользователей.Регина Тодоренко успевает и сниматьсяв кино, и играть на сцене театра, и даже петь. Напомним, несмотря настремительно развивающуюся карьеру, 33-летняя ведущая не забывает о семье. Она воспитываетдвух сыновей: старшего Михаила и младшего Мирослава. Дети рождены в браке спевцом Владом Топаловым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2018году, а через год супруги отпраздновали свадьбу в Италии.