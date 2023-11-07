В августе прошлого года состоялась свадьба популярного актера Павла Прилучного. Женой мажора стала 27-летняя Зепюр Брутян.

В августе прошлого года состоялась свадьба популярного актера Павла Прилучного. Женой "мажора" стала 27-летняя Зепюр Брутян.На странице своего блога актриса и молодая мама в основном делится с поклонниками новостями о малыше, которого они с Павлом назвали Микаэлем. Сегодня, к примеру, Зепюр Брутян сообщила фолловерам, что наконец-то повидала свою сестру Рипсиме. У родственницы актрисы, которая проживает в Армении, появилась возможность понянчиться с любимым племянником. Правда, позднее молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком. Девушка улетела на историческую родину.Кстати, ранее Зепюр Брутян рассказывала подписчикам, что ее мама и сестра частенько приезжают в гости к ней и ее мужу. Павел Прилучный даже познакомил своего сына от первого брака со свекровью. Молодая мама выкладывала в своем блоге видео, как пасынок Тимофей учит Гаяне Согомонян кататься на скейтборде.Напомним, возлюбленные познакомились на съемках драматического сериала "В клетке". Как выяснилось позднее, актер сразу положил глаз на молодую коллегу, но никаких шагов предпринимать не стал, поскольку находился в браке с Агатой Муцениеце и воспитывал вместе с ней двоих детей – Тимофея и Мию. Однако романтические чувства все-таки взяли верх. В августе прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились, а в мае 2023-го новоиспеченная ячейка общества стала больше не одного человека.