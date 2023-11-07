Музей-заповедник Александровская слобода представил редкие почтовые марки ко Дню октябрьской...

Музей-заповедник "Александровская слобода" представил редкие почтовые марки ко Дню октябрьской социалистической революцииСедьмое ноября - День октябрьской социалистической революции. После распада Советского Союза этот праздник больше не имеет официального статуса, однако, коммунисты и ностальгирующие по Союзу россияне, традиционно, проводят в этот день торжественные митинги. А музеи рассказывают об уникальных тематических экспонатах. В филателистической коллекции Александровской слободы, к примеру, сохранились редкие почтовые марки – «Освобожденный пролетарий» номиналом 40 рублей и «Рука с мечом, разрубающим цепь» номиналом 70 копеек.После произошедшей в 1917 году Октябрьской революции стране победившего социализма требовалось все свое, включая новые почтовые марки. Долгие годы первой маркой РСФСР считалась «Освобожденный пролетарий» выпуска 1921 года. Другое ее название «К свету!». В аллегорической форме художник Антонов изобразил вооруженного мечом пролетария, повергающего олицетворяющего капитализм дракона.Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника "Александровская слобода":- Марка была напечатана на плотной бумаге посредством гравюры на стали. И сейчас эта марка считается одной из лучших почтовых миниатюр, как в художественном исполнении, так и в полиграфическом решении.Выпущена ранее – в 1918 году – марка «Освобождённая Россия». Она могла бы стать первой после свержения монархии и планировалась к выпуску осенью 17 года. Бюрократические проволочки помешали подписать постановление, а после победы большевиков Временное правительство было упразднено. Так марка «Освобождённая Россия» была выпущена только к первой годовщине Октябрьской революции 7 ноября 1918 года и стала первой маркой страны Советов.