В ближайшее время пассажиров в Юрьев-Польском районе начнут перевозить 6 новых автобусов.

В ближайшее время пассажиров в Юрьев-Польском районе начнут перевозить 6 новых автобусов. Об этом 7 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своём .Новые машины уже приобретены и после завершения необходимых процедур выйдут на городские и районные маршруты.Руководитель региона отметил, что обновление общественного парка произошло в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также до конца 2023 года современные автобусы должны поступить в Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский и другие районы области. На покупку транспорта регион взял специальный казначейский кредит в размере 600 млн рублей сроком на 15 лет.«Улучшение работы общественного транспорта – одна из самых актуальных на сегодня задач. Используем все доступные нам ресурсы для её системного решения», - написал Александр Авдеев.