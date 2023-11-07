На пост главы города избираются начальник юротдела и экс-министр культуры

2 ноября был закончен приём документов для участия в конкурсе на должность главы администрации.Как сообщают в городском Совете народных депутатов, на пост избираются два человека - экс-министр культуры Владимирской области Бирюкова Алиса Михайловна, ныне директор музея-заповедника «Горки Ленинские» в Подмосковье, и начальник юротдела Владимирской области Михайлова Татьяна Александровна.По плану, конкурсная комиссия выберет нового главу города 10 ноября.