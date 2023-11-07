Начальник юридического управления АО Газпромгазораспределение Владимир Ольга Сокол рассказала,...

Начальник юридического управления АО "Газпромгазораспределение Владимир" Ольга Сокол рассказала, как правильно заключить договор о техобслуживанииТехническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Требования к организациям, которые занимаются этой работой, стали жестче. В чём суть происходящих изменений? Как правильно потребителю газа заключить договор о техобслуживании? Эту тему "Вести" обсудили с Ольгой Сокол, начальником юридического управления АО "Газпромгазораспределение Владимир". С Ольгой Сокол беседовала Мария Платанюк.