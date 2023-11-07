Народная артистка России Людмила Максакова была госпитолизирована с ушибом головы.

Народная артистка России Людмила Максакова была госпитолизирована с ушибом головы.82-летняя Людмила Максакова – актриса московского театра им. Вахтангова, звезда кинолент "Анна Каренина", "Летучая мышь", а также многих других прекрасных фильмов и сериалов.5 ноября знаменитая актриса была в срочном порядке госпитализирована с ушибом головы, пишет телеканал . Артистка упала со сцены и получила травму сразу же после того, как выступила на театральной сцене. В постановке"Царь Эдип"у Людмилы Максаковой одна из главных ролей.Как сообщил директор театра Кирилл Крок, Людмила Васильевна получила необходимую помощь, все нормализовалось и актриса собралась к себе домой.Напомним, что в настоящее время Максакова проживает со своими внуками, в то время как ее дочь, Мария Максакова (признана иноагентом), остается в Киеве.Отношения между наследницей и ее звездной мамой были испорчены давно. Еще более натянутыми они стали после того, как дочь вышла замуж и сменила страну.В 2021 году Мария Максакова(признана иноагентом)приезжала в Россию и мечтала наладить отношения с матерью, однако ее попытки не увенчались успехом. В СМИ сообщали, что Людмила Максакова не захотела мириться.