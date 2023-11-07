В филателистической коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся редкие почтовые марки.

В филателистической коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся редкие почтовые марки – «Освобожденный пролетарий» номиналом 40 рублей и «Рука с мечом, разрубающим цепь» («Освобождённая Россия») номиналом 70 копеек.После произошедшей в 1917 году Октябрьской революции стране победившего социализма требовалось все свое, включая новые почтовые марки. Долгие годы первой маркой РСФСР считалась «Освобожденный пролетарий» выпуска 1921 года. Другое ее название «К свету!». В аллегорической форме художник М.И. Антонов изобразил вооруженного мечом пролетария, повергающего олицетворяющего капитализм дракона. Журналист Э.М. Аренин описал сюжет марки так: «Взошедшее солнце свободы освещает своими лучами могучую фигуру рабочего, сразившего гидру капитализма и открывшего путь к новой жизни, к социализму и миру, к коммунизму».Выпущенная ранее – в 1918 году – марка «Освобождённая Россия» в каталогах именовалась «маркой Керенского». Но исследования знатоков филателии расставили все по своим местам. Как выяснилось, пришедшее к власти Временное правительство действительно разместило заказ на изготовление марки. В конкурсе принимали участие известные художники объединения «Мир искусства»: Иван Билибин, Сергей Чехонин и Георгий Нарбут. Но победил рисунок — рука с мечом, разрубающим цепь - латышского художника Рихарда Зариньша.Эта марка могла бы стать первой после свержения монархии и планировалась к выпуску осенью 1917 года. Несмотря на то, что тираж уже был подготовлен и частично напечатан, бюрократические проволочки помешали подписать постановление об ее обращении, а после победы большевиков Временное правительство было упразднено. Так марка «Освобождённая Россия» была выпущена только к первой годовщине Октябрьской революции 7 ноября 1918 года и стала первой маркой страны Советов.Но на тот момент название уже стало анахронизмом, потому что прошла орфографическая реформа, а слово «Россия» было написано в старом написании. Кроме этого, цена в 35 и 70 копеек не соответствовала новому почтовому тарифу. Это ограничило их почтовое использование, поэтому гашеные экземпляры встречаются намного реже чистых.Главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина пояснила: «До того, как стать Музеем Ивана Грозного, мы были краеведческим музеем, поэтому собирали в фонды экземпляры, имеющие определенную историческую ценность. Зная это, местные жители приносили предметы, которые после экспертизы поступали в музейные коллекции. Так было и с этими, представляющими большую нумизматическую ценность, марками».