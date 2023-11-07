По самому центру Владимира вечерами гуляет лиса. Очевидцы сфотографировали зверька в минувшие...

По самому центру Владимира вечерами гуляет лиса.Очевидцы сфотографировали зверька в минувшие выходные прямо на Большой Московской улице, сообщает https://t.me/pvov33.Возле "Дома пряника" она, никого не боясь, спешила по своим делам.Возможно, что это та самая лиса, которая в прошлом году поселилась в Патриаршем саду. Как оказалось, зелёная территория настолько понравилась лисице, что она решила здесь остаться. Надолго ли, неизвестно, но для сотрудников сада такое соседство не в тягость. Они даже подкармливают животное.Впрочем, торопиться поближе познакомиться с рыжей красавицей не стоит. Дело в том, что в природе лиса является одним из главных переносчиков бешенства. И нетипичное поведение как раз один их признаков, что животное больно.Роскомнадзор предупреждает: животные могут быть переносчиками опасного заболевания. Заражение бешенством происходит при укусе. Вирус поражает нервную систему головного мозга и может привести к летальному исходу.Фото: https://t.me/pvov33