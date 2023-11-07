Победителями конкурсов Мост в будущее и Фонограф Дебют стали девушки из Владимирской области...

Победителями конкурсов "Мост в будущее" и "Фонограф Дебют" стали девушки из Владимирской областиСтали известны результаты конкурсов "Мост в будущее" и "Фонограф Дебют". Они проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор-народный артист России Сергей Жилин.Задача творческих состязаний-поддержка талантливых детей, в том числе живущих в детских домах, интернатах, а также в многодетных семьях. "Мост в будущее" принёс удачу Веронике Мухиной из третьей гимназии города Владимира. Она стала победителем конкурса. В числе призеров и воспитанницы Ляховского детского дома. Маэстро вручил им ценный подарок-ноутбук. А победительницей в конкурсе "Фонограф Дебют" стала Арина Чернова из Собинки, студентка Владимирского музыкального колледжа. Обе победительницы приглашены для участия в гала-концерте в Москве. Он пройдет весной на большой сцене в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина.Арина Чернова, студентка Владимирского музыкального колледжа, победительница конкурса "Фонограф Дебют":- Я вообще довольно часто в конкурсах участвую, но в таком формате я ни разу не участвовала, хочется просто попробовать.