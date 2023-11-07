На Первом канале показали неожиданную сцену. Известная в России актриса и телезвезда Лариса Гузеева не стесняется ни возраста, ни статуса замужней женщины.

На Первом канале показали неожиданную сцену. Известная в России актриса и телезвезда Лариса Гузеева не стесняется ни возраста, ни статуса замужней женщины.У звезды советской кинокартины "Жестокий романс" за плечами два развода. Уже более 20 лет она состоит в браке с Игорем Бухаровым, которому россияне скорее сочувствуют, чем завидуют. В сильном характере вспыльчивой артистки публика даже не сомневается. На днях в эфире шоу "Перепой звезду" Лариса Гузеева будто бы забыла о клятве супружеской верности, пока сидела в жюри.Выступление 30-летнего парикмахера Вагана Самвеляна в паре с Нонной Гришаевой тронуло до глубины души статную судью конкурса. Буквально после первых двух нот телеведущая Лариса Гузеева нажала на заветную кнопку, голосуя в пользу очаровательного мужчины.Объясняя свое возбужденное поведение, в микрофон артистка заявила, что участник шоу пел для нее. "Так это вам были поцелуи тогда со сцены?" — удивилась сидящая рядом Надежда Михалкова, подначивая звездную пенсионерку."Это он Нонну за ручку держит, а глазами-то меня так и ест! Ты посмотри на него!" — пошла ва-банк с мужчиной Лариса Гузеева. Видимо, штамп в паспорте не стал преградой для назойливого флирта у всех на виду.Сцену показали на Первом канале. Возможно, смелой артистке придется объясняться перед супругом. Наверняка Лариса Гузеева, будучи звездой шоу "Давай поженимся!", знает: для крепкого брака любимый муж должен чувствовать себя единственным и неповторимым.