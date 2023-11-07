Подростка из Мурома в тяжелом состоянии доставили на медицинском вертолете в реанимацию ОДКБ города...

Подростка из Мурома в тяжелом состоянии доставили на медицинском вертолете в реанимацию ОДКБ города ВладимираРебенка из Детской больницы Мурома на прошлой неделе в срочном порядке доставили на вертолете в реанимацию ОДКБ. У 17-летнего подростка был тяжелый случай пневмонии, сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы г.Владимир.Врачи диагностировали правостороннюю пневмонию, пациент находился в тяжелом состоянии, во время транспортировки требовал кислородотерапии.Вертолетом санавиации пациента доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии ОДКБ, транспортировку мальчик перенес удовлетворительно.В настоящее время врачи отмечают стабильное состояние пациента.Напомним, что во Владимире санавиация помогла 800 детям попасть в федеральные больницы. Летом 2023 года на медицинском вертолете из Владимирской области в Москву доставили недоношенного ребенкаФото: ОДКБ г. Владимир