Правоохранители выявили нарушения в работе МУП «Владимирводоканал».

Правоохранители выявили нарушения в работе МУП «Владимирводоканал». В ходе проверки было установлено, что организация ненадлежащим образом проводит очистку сточных вод. Об этом проинформировала региональной прокуратуры.В частности, сточные воды плохо очищались на сооружениях в микрорайонах Оргтруд и Энергетик, а также в деревне Пенкино Камешковского района. «В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышений максимально допустимых концентраций содержащихся в них химических веществ: нитритов, нитратов, сульфатов и пр.», – говорится в сообщении ведомства.В адрес гендиректора «Владимирводоканала» было внесено прокурорское представление, на виновных лиц завели административные дела.