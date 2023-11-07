Галина Сироткина, проживающая в деревне Вязовка рядом со станцией Мстера, пропала 5 ноября. Рост 160 см, нормального телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. Во что была одета,

Галина Сироткина, проживающая в деревне Вязовка рядом со станцией Мстера, пропала 5 ноября. Рост 160 см, нормального телосложения, короткие русые волосы, карие глаза. Во что была одета, неизвестно. Сегодня спасатели нашли ее тело на карьерах местного кирпичного завода. Это сообщили «Шестому каналу» в Службе ГО, ПБ и ЧС по области. Спасатели приехали на место по