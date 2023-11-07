Теряющая популярность певица не так давно приезжала в Россию. Супруга – иноагента рядом с ней не было. Алла Пугачева осталась одна?

Теряющая популярность певица не так давно приезжала в Россию. Супруга –иноагента рядом с ней не было. Алла Пугачева осталась одна?Сильная женщина, вероятно, уже плачету окна. Такое развитие событий можно предположить после того, как Алла Пугачевав одиночестве вернулась в Россию. Ее юный супруг Максим Галкин*, внесенныйМинюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов, не сопровождал 74-летнюю женув поездке на территорию России.Официальных заявлений певица,обрекшая себя на добровольное изгнание, не делала. Предполагается, что женщинамогла вернуться в страну для решения бюрократических вопросов и личногооформления необходимых документов. Имеется и другая точка зрения. ЯсновидящаяИнна Мишина высказала мнение о целях визита Примадонны на родину. Экстрасенсуверена, что распад семьи неизбежен. В браке Пугачевой и Галкина* поставленаточка."Я вижу судебный процесс. Дети, конечно, останутся с Аллой. Все произойдет по вине Галкина*. Он не смог оценить поступок жены, на который она решилась ради него", — рассказала ясновидящая интернет-изданию .Экстрасенс также считает, что послезавершения процедуры развода, Максим Галкин* захочет вернуться в Россию. Алла Борисовна поставила на кон многое: и репутацию, и популярность в России. Отметим, что сейчаси в Европе, и на Востоке складывается не лучшая ситуация. Безопаснее всего покаеще мужу Аллы Пугачевой все же вернуться домой – в деревню Грязь.Напомним, что Максим Галкин* не угодил влиятельным лицам на родине. Юморист лишился работы в России из-за своих взглядов. Сейчас он вместе сженой и двумя детьми живут в Латвии.*Включен Минюстом РФ в списокфизлиц-иноагентов.