Наши эксперты рассказали о том, кого и какая ждёт прибавка.

Наши эксперты рассказали о том, кого и какая ждёт прибавка.Плюс 7,5%Новый год для владимирских пенсионеров начнётся с приятной ноты – выплаты по возрасту повысят на 7,5%. По прогнозам специалистов, после индексации средняя пенсия составит23 тыс. 405 руб.Максимальный размер пособия по нетрудоспособности в 2024-м ожидают в размере 122 тыс. руб. вместо 83 в текущем.Сумму, которую государство выделяет по беременности и родам, также увеличат – на 182 тыс. В итоге мамочки получат 565 тыс. руб.А если родители новорождённого работают, то могут рассчитывать на 49 тыс. руб. в месяц вместо 33, которые им положены в этом году.С будущего февраля вырастет и размер материнского капитала: за первенца дадут 631 тысячу, а за второго малыша – уже 833,3.До 17 и младшеКак уточнили в Социальном фонде региона, в нашей области одна из самых востребованных мер поддержки – единое пособие на детей до 17 лет. Чаще всего заявления подают в электронном виде. Сейчас его получают 80 тыс. несовершеннолетних.Господдержку окажут тем, чьи сыновья и дочки имеют российское гражданство. При этом размер выплаты зависит от дохода семьи и от некоторых других факторов.Во-первых, средний доход не должен превышать прожиточный минимум. Во-вторых, необходимо, чтобы имущество семьи укладывалось в определённый перечень. К примеру, если у вас есть своя жилплощадь – это не повод для отказа, а две машины – уже повод, даже при низком доходе.В третьих, у взрослых должен быть трудовой доход, при его отсутствии – приемлемая причина. Скажем, если супруг не работает, пособие не назначат, а вот жена в декрете – вполне уважительный повод.Рассчитать доходСреднедушевой доход получаем следующим образом: прибыль всех членов семьи за расчётный период делим на 12 месяцев, а потом на количество людей в ячейке общества.Так, если заявление подаём в этом ноябре, то берём сведения о доходах с октября 2022 по сентябрь 2023 г., в декабре – с ноября 2022 по октябрь 2023 г.В этот доход входят зарплата, премии, денежное довольствие, оплата услуг, пенсии и пособия, стипендии, алименты, выплата правопреемникам по пенсионному страхованию, дивиденды и проценты по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, проценты по вкладам в банках, компенсации за гос- и общественные обязанности, прибыль от бизнеса, самозанятости, продажи и аренды имущества, источников за границей, кроме того, единовременное пособие при увольнении с военной службы.Ещё один важный пункт – доходы учтут до вычета налогов, а если они в валюте – пересчитывают на рубли по курсу ЦБ на день получения.Что касается членов семьи, то в эту категорию не входят те, кого лишили родительских прав на этого ребёнка, люди на полном гособеспечении (кроме детей под опекой), призывники, лица, лишённые свободы или находящиеся под стражей, а также те, кого принудительно лечат по решению суда, кого признали безвестно отсутствующим, умершим или находящимся в розыске.Мнение экспертаУправляющий региональным отделением Социального фонда Антон Курбаков:– По уровню прогнозируемой инфляции проиндексируют и ежемесячные денежные выплаты людям с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.КстатиВ нашей области прожиточный минимум на ребёнка составляет 13526 руб., для трудоспособных людей – 15199.