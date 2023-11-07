Подрядчик объяснил, что причиной переноса завершения работ является недостаток рабочих на объекте

Как сообщает администрация города Владимир, 7 ноября глава города Дмитрий Наумов совместно с городским прокурором Алексеем Грошенковым посетили школу №1 для проверки хода ремонтных работ.Подрядная организация «Владимирреставрация» не сумели в срок закончить работы по восстановлению кровли в учреждении. Как оказалось, причиной являются недостаточное количество рабочих на объекте и необходимость выполнения ранее не предусмотренных работ.На данный момент подрядчика обязали закончить ремонтные работы до конца ноября текущего года.Напомним, что из-за протекающей крыши в СОШ №1 на дистанционное обучение на две недели были переведены около 120 учащихся.