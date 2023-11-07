Заслуженный артист России Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Его обвинили в обмане с наследством его дяди

Заслуженныйартист России Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Его обвинили в обманес наследством его дядиАлексейи Наталья Громовы, которые 19 лет ухаживали за дядей артиста, обвинили его вобмане: Михаил Ефремов обещал передать квартиру своим знакомым в обмен на уходза родственником, но после его кончины семья осталась без обещанного имущества.Три года прошло с момента, когда Михаил Ефремов был осужден за ДТП с летальным исходом, передает . Иван Охлобыстин, друг и коллега актера, передал сообщение о его ухудшающемся здоровье в тюрьме, у него появились проблемы с зубами и зрением: "Зубы у него выпали, нижняя челюсть. Потому что меловая вода. Ему выпивать не дают. Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что он человек ответственный".Михаила Ефремова хорошо знает семья Громовых, ноони не считают его ответственным. 19 лет они заботились о тяжелобольном дяде актера,Александре Покровском, и его жене Нине. Еще при жизни Нина завещала половину квартиры на Олимпийском проспекте в Москве этойсемейной паре. Александр, пианист, также хотел передать свою долю.Однако жена Ефремова, Софья Кругликова, вмешалась и убедила Александра, чтоМихаил должен стать единственным наследником.МихаилЕфремов успокоил Алексея и Наталью, обещая отписать им оставшуюся частьквартиры после смерти дяди. Но вскоре кончины Покровского Ефремов не стал соблюдатьданное обещание. В итоге, все имущество Александра Борисовича – две квартиры в Москвеи его личные сбережения – досталось актеру.Ноне тут-то было, Алексей Громов обнародовал тайное завещание концертмейстера. Александр Покровский изменил свое решение после аварии, в которой Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил передать элитную квартиру наТверской в собственность государства, а все накопления–семье погибшегов аварии экспедитора Сергея Захарова."Прошусчитать ранее написанное мною завещание в пользу моего племянника ЕфремоваМихаила Олеговича на данную недвижимость, а именно квартиру, находящуюся поадресу: Тверская 25, недействительным, так как завещание было написано мною поддавлением Ефремова Михаила Олеговича", – зачитал адвокат АлександрДобровинский. "Мое желание — оставить полностью квартиру на ОлимпийскомГромовой Наталье", – заявил Александр Покровский на видео. Исходя извышесказанного в завещании, Ефремову ничего не должно было достаться.Желание Александра Покровского, выраженное навидеозаписи, было отклонено судом, несмотря на представленные доказательства. Адвокаты утверждают, что отсутствие нотариального заверения делает новоезавещание недействительным. По мнениюГромовых, жена Ефремова спланировала все заранее, "случайно" забрав паспорт уПокровского на их последней встрече с нотариусом. Алексей Громов пояснил, чтоименно из-за этого он (Алексей Покровский – Прим. ред) не мог заверить завещание.Супругинаписали письмо Михаилу Ефремову в колонию, чтобы призвать его к ответу, но онпока молчит. Кроме того, жена актера не желает общаться с Алексеем и Натальей.Юристыутверждают, что у претендентов на квартиру почти нет шансов доказать своюправоту. Есть только один выход – если Ефремов сам захочет добровольно отдатьобещанное.СупругиГромовы решили не сдаваться и уже обратились в суд, так как они боятся, что вближайшем будущем Софья подселит к ним квартирантов и сделает их жизньневыносимой. Их действия могут стать примером для родственниковСергея Захарова, погибшего в аварии, которые в том числе не исключаютвозможности обратиться в судебные органы.