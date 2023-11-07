Обнаружена интересная деталь про певца SHAMANа. Оказывается, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Обнаружена интересная деталь про певца SHAMANа. Оказывается, не все так просто, как кажется на первый взгляд.Певца SHAMANа (Дронов Ярослав) получилось вывести на чистую воду. Как выяснилось, известного исполнителя заподозрили в заимствованиях. Неужели все плагиат иSHAMAN запятнал репутацию? Дело в том, что SHAMAN до того, как стать известным, был обычным парнем Ярославом Дроновым, который учился в Академии имени Гнесиных. В конце учебы, как полагается, SHAMAN писал выпускную работу на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца", которая по выводам сайта "Диссернет" имеет более 50% заимствований, как пишетОднако такая деталь из биографии SHAMANа ни коим образом не отражается на творчестве певца, а, совсем наоборот, лишь доказывает в очередной раз, что Ярослав вышел из народа. Любимый россиянами певец-патриот продолжает радовать своим исполнением.Так совсем недавно Валентина Матвиенко заявила, что посмотрела концертSHAMANа и отозвалась о творчестве певца как о "потрясающем, очень талантливом молодом человеке", назвав его "настоящим патриотом", как сообщает Также Матвиенко добавила, что "будущее за такими артистами как SHAMAN ".Напомним, что в День народного единства в этом году певец SHAMAN выступил с сольным концертом, на котором устроил перформанс во время исполнения песни "Я русский". Об этом пишет