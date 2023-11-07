Гамбийская школа Бруфута подписала соглашение о сотрудничестве со школой «МИР», находящейся в Доброграде. Это произошло в ходе бизнес-поездки российских предпринимателей в Западную

Гамбийская школа Бруфута подписала соглашение о сотрудничестве со школой «МИР», находящейся в Доброграде. Это произошло в ходе бизнес-поездки российских предпринимателей в Западную Африку. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Кроме Гамбии предприниматели посетили Сенегал. Подробностей о путешествии пока нет. Ранее губернатор Владимирской области ездил в Иран. Цель поездки – посещение предприятий, интересных