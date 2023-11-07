Ольга Хохлова провела ноябрьский прием граждан. Председатель Законодательного собрания области встретилась с жителями региона в Штабе общественной поддержки. Говорили о многом – от

Ольга Хохлова провела ноябрьский прием граждан. Председатель Законодательного собрания области встретилась с жителями региона в Штабе общественной поддержки. Говорили о многом – от обустройства спортивной площадки на территории сельской школы до помощи в открытии некоммерческого «Центра музыкальной композиции». Вопросы и просьбы заявителей, которые не удалось решить на уровне муниципальных властей, касались разных сфер жизни. Об