Стало известно, где во Владимирской области выйдут на маршрут первые из 80 новых автобусов. На...

Стало известно, где во Владимирской области выйдут на маршрут первые из 80 новых автобусов.На новые автобусы были поданы 9 заявок от Коврова, Мурома, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского и Юрьев-Польского районов, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Их купят за счёт средств специального казначейского кредита - это 600 млн рублей на 15 лет.Приобрести их продукцию предложили ПАО «ГАЗ», Курганский, Ликинский и Павловский автобусные заводы.Поставка новой техники планируется до конца текущего года, однако первые 6 автобусов уже отправились в Юрьев-Польский район.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области