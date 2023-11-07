Психологическое состояние ребенка во время обучения крайне важно для дальнейшего формирования его личности. Если школьник постоянно находится в стрессе, ему сложно выстраивать коммуникации, развиваться и расти. О причинах, последствиях и способах борьбы с этой проблемой – в этом материале.

Психологическое состояние ребенка во время обучения крайне важно для дальнейшего формирования его личности. Если школьник постоянно находится в стрессе, ему сложно выстраивать коммуникации, развиваться и расти. О причинах, последствиях и способах борьбы с этой проблемой – в этом материале.Причины тревожности и стрессаКогда ребенок приходит в школу, он переходит на новый уровень взросления, и теперь социальные ожидания и требования выше, а отношение уже не как к малышу. Это может привести к появлению личных проблем, негативных психологических реакций и сложностей. Рассмотрим главные причины стресса и тревожности у школьников:1. Академическая нагрузка. Очень многие школы устанавливают высокие стандарты успеваемости. И если ученик не соответствует им, то ощущает давление и со стороны взрослых, и со стороны сверстников. Это создает необходимость постоянно стремиться к достижению высоких оценок. Самоцелью становятся именно они, и понижение балла успеваемости сильно "бьет" по нервам и психологическому состоянию ребенка.2. Ожидания родителей и учителей. Если изначально школьник показывал хорошие результаты, то в дальнейшем ему только повышают планку, чтобы улучшить показатели до идеала. Это напрямую влияет на уровень стресса и тревожности.3. Социальное давление. Сегодня важно быть успешным и демонстрировать это. Однако желание преуспеть во всех областях жизни не помогает стабилизировать внутреннее состояние и достичь душевного равновесия.Последствия стресса и тревожности у школьников могут быть весьма серьезными, поэтому недооценивать их негативное воздействие ни в коем случае нельзя. Они способны оказывать отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье детей. Сильное эмоциональное напряжение может привести к проблемам со сном, снижению иммунитета, головным болям, ухудшению аппетита, набору веса либо, наоборот, слишком сильному похудению, и даже к проблемам с поведением.Тревожность, в свою очередь, может вызывать беспокойство, напряжение, нервозность, чувство постоянной усталости, подавленность и панические атаки. А также привести к повышенной агрессивности, обидчивости и эмоциональным "качелям".Как решить проблему?Школьника нельзя оставлять один на один с возникшей ситуацией, ему важно помочь. Иначе негативные проявления усугубятся и, в конце концов, приведут либо к проблемам со здоровьем, либо к протесту и нежеланию ходить в школу вообще.Как справиться с этим? Есть несколько эффективных способов.Баланс между учебой и отдыхомШкольникам важно понимать, что перерывы в занятиях иотдых способствуют эффективному усвоению знаний. И родители должны об этомпомнить! И помогать организовывать правильный график. Дети должны иметьвозможность уделять время своим увлечениям, расслабляться и проводить время ссемьей и друзьями.Не стоит наказывать школьника дополнительнымиучебными заданиями – так вы только усугубите положение. Хорошо, если родителизнают и могут научить ребенка нескольким техникам эффективного расслабления:йоге, танцам, дыхательным методикам и так далее.Реалистичные целиВместо стремления быть совершенным во всех сферах,школьники должны научиться устанавливать реальные цели, основанные на своихиндивидуальных способностях и интересах. Им нужно научиться разбивать их наболее мелкие задачи и шаги и уметь постепенно воплощать в жизнь.Поддержка со стороны родителей и учителейКаждый человек нуждается в понимании и опоре, а ребенок– особенно. Родители и учителя должны быть поддерживающими фигурами в жизнишкольников, помогать им решать проблемы и проживать эмоционально сложныепериоды, как в учебе, так и в личной жизни.Доступ к психологической поддержкеДовольно часто дети стесняются рассказать о своихпроблемах маме или папе. Поэтому важно, чтобы у них была альтернатива. Многиешколы предлагают психологическую помощь для школьников, которые испытываютвысокий уровень стресса и тревожности. Посещение психолога позволит детямнаучиться эффективно управлять своими эмоциями и понимать причины их появления.Стресс и тревожность у школьников являютсясерьезными проблемами, которые требуют внимания и комплексного подхода для ихрешения. Нельзя пускать ситуацию на самотек, ведь скорость современного мира иего требования к ученикам и их успеваемости лишь увеличиваются. Школам,родителям и обществу в целом необходимо создать условия, которые помогут детямэффективно справляться со стрессом и тревожностью, чтобы обеспечить ихполноценное физическое и психическое развитие.